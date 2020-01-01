Аренда автомобиля в Праге

Услуга аренда авто в Праге пользуется большим спросом - это позволяет взять хороший автомобиль на определенный срок, чтобы не зависеть от движения общественного транспорта, сэкономить на такси и увидеть красоты Чехии.

Как выбрать автомобиль в аренду в Праге

Есть несколько нюансов, о которых нужно помнить, выбирая автомобиль напрокат. Для получения права на управление транспортным средством требуется обладать водительским удостоверением международного образца. Его можно сделать в ГИБДД до выезда из России. Без этого документа не получится воспользоваться прокатом автомобилей в Праге. Вот на что требуется обращать внимание при выборе модели:

механическая или автоматическая КПП;

год выпуска;

предпочитаемая модель;

используемое топливо;

наличие дополнительных функций (GPS навигатор на русском языке, Wi-Fi и т.д.).

Бывает нелегко найти прокат авто в Праге на русском языке, несмотря на большое количество туристов из России. OneTwoGo полностью специализируется на русскоязычном сегменте. Люди, которые приезжают в страну на длительный срок, могут арендовать машину на сутки, несколько дней, месяцев или на год. Последнее особенно актуально, когда планируется переехать в Чехию на ПМЖ. В виду ограниченности бюджета нет возможности купить машину сразу по приезду. Также непонятно, получится ли обустроиться в стране. Наличие арендованного авто минимизирует финансовые риски и повышает мобильность.

Аренда автомобиля с водителем по Праге

Не всегда есть желание и возможность использовать машину самостоятельно, находясь в другой стране. Другие условия, увеличенный трафик и незнакомая обстановка пугают многих. В этом случае можно взять автомобиль в аренду на день или на другой период вместе с водителем. Вот преимущества аренды авто в Чехии с водителем:

вся ответственность в случае ДТП будет лежать на водителе;

сниженный риск попасть в ДТП, так как сотрудник знает особенности местного трафика;

возможность наслаждаться красотами страны, а н смотреть на дорогу;

не нужно стоять в пробке, водитель найдет объездной путь;

специалист знает страну и может подсказать, куда имеет смысл съездить.

Поэтому такая форма аренды автомобилей в Чехии пользуется большим спросом. Водитель может возить вас по городу, а также осуществить трансфер в аэропорт. У наших специалистов большой опыт работы. Они гарантируют аккуратную, безопасную и комфортную езду на любых дорогах Чехии.

Условия проката автомобилей

В нашей компании OneTwoGo можно найти подходящее авто. Широкий ассортимент, отличное техническое состояние и полная информационная поддержка на любом этапе сотрудничества являются важными факторами, из-за которых многие выбирают именно нас. Условия проката машин стандартные:

возраст более 21 года;

наличие водительского удостоверения международного образца;

заграничный паспорт действует в течение всего срока поездки;

наличие водительского стажа от 2 лет.

Стоимость услуги напрямую зависит от машины и длительности аренды. Также необходимо предоставить залог. Это определенная сумма, которая остается у нас, пока автомобиль находится в эксплуатации.

Преимущества сотрудничества с нами

Есть несколько причин обратиться именно к нам:

выгодная аренда автомобиля эконом класса и бизнес класса;

большой выбор моделей;

отличное техническое состояние;

наличие дополнительных опций;

возможность аренды на длительный срок;

предложение аренды с водителем;

длительный срок проката машин.

У нас достаточно дешевый прокат комфортных автомобилей, оснащенных GPS навигатором на русском языке, что очень важно для большинства туристов. Планируя поездку в Прагу, забронируйте интересующий автомобиль прямо на сайте. Для этого нужно заполнить анкету и предоставить скан документов, подтверждающих возможность управлять транспортным средством за пределами России. Автомобиль будет доставлен к аэропорту в назначенное время. Это позволит не думать о трансфере до отеля. С нами аренда авто в Праге легче, чем вы думаете!