Чистота

Доставка
бесплатно
Сервис
CZ EN RU DE
+420 773 116 716
Ул. Národní 720/26, Прага 1, 1.Этаж, Офис 116

Бронь автомобиля

Аренда автомобиля в Праге

Услуга аренда авто в Праге пользуется большим спросом - это позволяет взять хороший автомобиль на определенный срок, чтобы не зависеть от движения общественного транспорта, сэкономить на такси и увидеть красоты Чехии.

Популярные
Škoda Fabia Kombi 1,0 TSI STYLE NEW AUTOMAT
1250 CZK / 1 день
Škoda Fabia Kombi 1,0 TSI STYLE NEW AUTOMAT
  • Год выпуска 2019
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100 km
  • Мощность 81 kW 111 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Mini Cooper Cabrio John Cooper Works AUTOMAT
3000 CZK / 1 день
Mini Cooper Cabrio John Cooper Works AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 4
  • Расход 9 l/100km
  • Мощность 170 kW 233 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Audi A4 Allroad 2,0 TDI Quattro AUTOMAT
2500 CZK / 1 день
Audi A4 Allroad 2,0 TDI Quattro AUTOMAT
  • Год выпуска 2019
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100 km
  • Мощность 140 kW 192 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4 AUTOMAT
2300 CZK / 1 день
Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4 AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 7
  • Расход 6 l/100 km
  • Мощность 140 kW 192 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Эконом
Škoda Fabia Kombi 1,0 STYLE
1000 CZK / 1 день
Škoda Fabia Kombi 1,0 STYLE
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100km
  • Мощность 55 kW 75 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Škoda Fabia 1,2 TSI Automat
1150 CZK / 1 день
Škoda Fabia 1,2 TSI Automat
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100 km
  • Мощность 81 kW 111 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Škoda Rapid 1,4 TDI AUTOMAT
1400 CZK / 1 день
Škoda Rapid 1,4 TDI AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 3 l/100 km
  • Мощность 66 kW 90 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Škoda Yeti 2,0 TDI 4x4 NEW
1400 CZK / 1 день
Škoda Yeti 2,0 TDI 4x4 NEW
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 L /100km
  • Мощность 81 kW 111 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Стандарт
VW Golf 1,0 TSI AUTOMAT
1700 CZK / 1 день
VW Golf 1,0 TSI AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100 km
  • Мощность 81 kW 111 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Škoda Scala 1,0 TSI AUTOMAT
1700 CZK / 1 день
Škoda Scala 1,0 TSI AUTOMAT
  • Год выпуска 2019
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100 km
  • Мощность 81 kW 111 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Škoda Octavia Kombi III 1,6 TDI AUTOMAT
1700 CZK / 1 день
Škoda Octavia Kombi III 1,6 TDI AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 4,5 L/100 km
  • Мощность 77 kW 105 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Škoda Octavia III 2,0 TDI 4x4 AUTOMAT
1900 CZK / 1 день
Škoda Octavia III 2,0 TDI 4x4 AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 6 l/100 km
  • Мощность 135 kW 185 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Škoda Octavia III facelift 1,6 TDI AUTOMAT
1900 CZK / 1 день
Škoda Octavia III facelift 1,6 TDI AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100 km
  • Мощность 85 kW 116 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Škoda Octavia III facelift RS 2,0 TSI
2300 CZK / 1 день
Škoda Octavia III facelift RS 2,0 TSI
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 8 l/100km
  • Мощность 169 kW 231 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Škoda Octavia III Facelift NEW RS 245 AUTOMAT
2400 CZK / 1 день
Škoda Octavia III Facelift NEW RS 245 AUTOMAT
  • Год выпуска 2019
  • Кол-во чел 5
  • Расход 8 l/100 km
  • Мощность 180 kW 246 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Доставка и возвращение автомобилей по Праге осуществляется бесплатно
Забронировать авто
Комфорт
Škoda Superb III 2,0 TDI AUTOMAT
2300 CZK / 1 день
Škoda Superb III 2,0 TDI AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 L/100 km
  • Мощность 110 kw 151 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Škoda Superb Kombi 2,0 TDI 4x4 AUTOMAT
2500 CZK / 1 день
Škoda Superb Kombi 2,0 TDI 4x4 AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100 km
  • Мощность 140 kW 192 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Mercedes C250 cdi 4Matic Kombi AUTOMAT
2500 CZK / 1 день
Mercedes C250 cdi 4Matic Kombi AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 6 l/100m
  • Мощность 150 kW 205 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
VW Passat 2,0 TDI NEW AUTOMAT
2300 CZK / 1 день
VW Passat 2,0 TDI NEW AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5 l/100km
  • Мощность 110 kw 151 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
VW Passat Kombi 2,0 TDI NEW ALLTRACK 4x4 AUTOMAT
2500 CZK / 1 день
VW Passat Kombi 2,0 TDI NEW ALLTRACK 4x4 AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 5,5 l/100km
  • Мощность 140 kW 192 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Cadillac ATS 4x4 Turbo AUTOMAT
2300 CZK / 1 день
Cadillac ATS 4x4 Turbo AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 10 l/100km
  • Мощность 204 kW 279 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Volvo S90 D4 4x4 AUTOMAT
3500 CZK / 1 день
Volvo S90 D4 4x4 AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 8 l/100 km
  • Мощность 140 kW 192 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
VIP
Mercedes S600 L V12 AUTOMAT
4000 CZK / 1 день
Mercedes S600 L V12 AUTOMAT
  • Год выпуска 2012
  • Кол-во чел 5
  • Расход 15 L/100 km
  • Мощность 380 kW 520 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Audi S8 4,0 TFSI V8 AUTOMAT
4000 CZK / 1 день
Audi S8 4,0 TFSI V8 AUTOMAT
  • Год выпуска 2013
  • Кол-во чел 5
  • Расход 13 l /100 km
  • Мощность 382 kW 523 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
BMW 730 xDrive AUTOMAT
5000 CZK / 1 день
BMW 730 xDrive AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 8 l/100 km
  • Мощность 195 kW 267 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Audi Q7 3,0TDI Quattro AUTOMAT
4500 CZK / 1 день
Audi Q7 3,0TDI Quattro AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 5
  • Расход 7 l/ 100 km
  • Мощность 200 kW 274 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
BMW X6 30d Xdrive AUTOMAT
4000 CZK / 1 день
BMW X6 30d Xdrive AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 8 l/100 km
  • Мощность 190 kW 260 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Maserati Quattroporte 3,0 V6 AUTOMAT
5000 CZK / 1 день
Maserati Quattroporte 3,0 V6 AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 7 l/100 km
  • Мощность 202 kW 277 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Mercedes S350d Long 4MATIC AUTOMAT
5000 CZK / 1 день
Mercedes S350d Long 4MATIC AUTOMAT
  • Год выпуска 2017
  • Кол-во чел 5
  • Расход 9 l/100 km
  • Мощность 190 kW 260 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Bentley Continental Flying Spur W12 AUTOMAT
6300 CZK / 1 день
Bentley Continental Flying Spur W12 AUTOMAT
  • Год выпуска 2013
  • Кол-во чел 5
  • Расход 18 L/100 km
  • Мощность 412 kW 564 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Все автомобили защищены против кражи спутниковой системой отслеживания
Забронировать авто
Кабриолеты
Audi A3 2,0 TDI Cabrio AUTOMAT
2500 CZK / 1 день
Audi A3 2,0 TDI Cabrio AUTOMAT
  • Год выпуска 2016
  • Кол-во чел 4
  • Расход 5 l/100km
  • Мощность 110 kW 151 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Mini Cooper Cabrio John Cooper Works AUTOMAT
3000 CZK / 1 день
Mini Cooper Cabrio John Cooper Works AUTOMAT
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 4
  • Расход 9 l/100km
  • Мощность 170 kW 233 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Audi TTS Cabrio Quattro AUTOMAT
3000 CZK / 1 день
Audi TTS Cabrio Quattro AUTOMAT
  • Год выпуска 2012
  • Кол-во чел 2
  • Расход 10 l/100km
  • Мощность 200 Kw 274 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Mercedes E350 CDI Cabrio AUTOMAT
3000 CZK / 1 день
Mercedes E350 CDI Cabrio AUTOMAT
  • Год выпуска 2012
  • Кол-во чел 4
  • Расход 8 l/100 km
  • Мощность 170 kW 233 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Ford Mustang 5,0 GT Cabrio facelift AUTOMAT
4000 CZK / 1 день
Ford Mustang 5,0 GT Cabrio facelift AUTOMAT
  • Год выпуска 2019
  • Кол-во чел 4
  • Расход 13 l /100 km
  • Мощность 331 kW 453 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Ferrari California F1 4,3 V8 AUTOMAT
14000 CZK / 1 день
Ferrari California F1 4,3 V8 AUTOMAT
  • Год выпуска 2011
  • Кол-во чел 4
  • Расход 20 L/100 km
  • Мощность 338 kW 463 л.с.
  • Топливо Бензин
Забронировать
Все дорожные сборы на автомобили оплачены
Забронировать авто
Микроавтобусы
Renault Trafic NEW 2,0 TDI 8+1
1850 CZK / 1 день
Renault Trafic NEW 2,0 TDI 8+1
  • Год выпуска 2018
  • Кол-во чел 9
  • Расход 9 L/100 km
  • Мощность 92 kW 126 л.с.
  • Топливо Дизель
Забронировать
Марки автомобилей

Как выбрать автомобиль в аренду в Праге

Есть несколько нюансов, о которых нужно помнить, выбирая автомобиль напрокат. Для получения права на управление транспортным средством требуется обладать водительским удостоверением международного образца. Его можно сделать в ГИБДД до выезда из России. Без этого документа не получится воспользоваться прокатом автомобилей в Праге. Вот на что требуется обращать внимание при выборе модели:

  • механическая или автоматическая КПП;
  • год выпуска;
  • предпочитаемая модель;
  • используемое топливо;
  • наличие дополнительных функций (GPS навигатор на русском языке, Wi-Fi и т.д.).

Бывает нелегко найти прокат авто в Праге на русском языке, несмотря на большое количество туристов из России. OneTwoGo полностью специализируется на русскоязычном сегменте. Люди, которые приезжают в страну на длительный срок, могут арендовать машину на сутки, несколько дней, месяцев или на год. Последнее особенно актуально, когда планируется переехать в Чехию на ПМЖ. В виду ограниченности бюджета нет возможности купить машину сразу по приезду. Также непонятно, получится ли обустроиться в стране. Наличие арендованного авто минимизирует финансовые риски и повышает мобильность.

Аренда автомобиля с водителем по Праге

Не всегда есть желание и возможность использовать машину самостоятельно, находясь в другой стране. Другие условия, увеличенный трафик и незнакомая обстановка пугают многих. В этом случае можно взять автомобиль в аренду на день или на другой период вместе с водителем. Вот преимущества аренды авто в Чехии с водителем:

  • вся ответственность в случае ДТП будет лежать на водителе;
  • сниженный риск попасть в ДТП, так как сотрудник знает особенности местного трафика;
  • возможность наслаждаться красотами страны, а н смотреть на дорогу;
  • не нужно стоять в пробке, водитель найдет объездной путь;
  • специалист знает страну и может подсказать, куда имеет смысл съездить.

Поэтому такая форма аренды автомобилей в Чехии пользуется большим спросом. Водитель может возить вас по городу, а также осуществить трансфер в аэропорт. У наших специалистов большой опыт работы. Они гарантируют аккуратную, безопасную и комфортную езду на любых дорогах Чехии.

Условия проката автомобилей

В нашей компании OneTwoGo можно найти подходящее авто. Широкий ассортимент, отличное техническое состояние и полная информационная поддержка на любом этапе сотрудничества являются важными факторами, из-за которых многие выбирают именно нас. Условия проката машин стандартные:

  • возраст более 21 года;
  • наличие водительского удостоверения международного образца;
  • заграничный паспорт действует в течение всего срока поездки;
  • наличие водительского стажа от 2 лет.

Стоимость услуги напрямую зависит от машины и длительности аренды. Также необходимо предоставить залог. Это определенная сумма, которая остается у нас, пока автомобиль находится в эксплуатации.

Преимущества сотрудничества с нами

Есть несколько причин обратиться именно к нам:

  • выгодная аренда автомобиля эконом класса и бизнес класса;
  • большой выбор моделей;
  • отличное техническое состояние;
  • наличие дополнительных опций;
  • возможность аренды на длительный срок;
  • предложение аренды с водителем;
  • длительный срок проката машин.

У нас достаточно дешевый прокат комфортных автомобилей, оснащенных GPS навигатором на русском языке, что очень важно для большинства туристов. Планируя поездку в Прагу, забронируйте интересующий автомобиль прямо на сайте. Для этого нужно заполнить анкету и предоставить скан документов, подтверждающих возможность управлять транспортным средством за пределами России. Автомобиль будет доставлен к аэропорту в назначенное время. Это позволит не думать о трансфере до отеля. С нами аренда авто в Праге легче, чем вы думаете!