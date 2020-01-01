Аренда автомобиля в Праге
Услуга аренда авто в Праге пользуется большим спросом - это позволяет взять хороший автомобиль на определенный срок, чтобы не зависеть от движения общественного транспорта, сэкономить на такси и увидеть красоты Чехии.
Как выбрать автомобиль в аренду в Праге
Есть несколько нюансов, о которых нужно помнить, выбирая автомобиль напрокат. Для получения права на управление транспортным средством требуется обладать водительским удостоверением международного образца. Его можно сделать в ГИБДД до выезда из России. Без этого документа не получится воспользоваться прокатом автомобилей в Праге. Вот на что требуется обращать внимание при выборе модели:
- механическая или автоматическая КПП;
- год выпуска;
- предпочитаемая модель;
- используемое топливо;
- наличие дополнительных функций (GPS навигатор на русском языке, Wi-Fi и т.д.).
Бывает нелегко найти прокат авто в Праге на русском языке, несмотря на большое количество туристов из России. OneTwoGo полностью специализируется на русскоязычном сегменте. Люди, которые приезжают в страну на длительный срок, могут арендовать машину на сутки, несколько дней, месяцев или на год. Последнее особенно актуально, когда планируется переехать в Чехию на ПМЖ. В виду ограниченности бюджета нет возможности купить машину сразу по приезду. Также непонятно, получится ли обустроиться в стране. Наличие арендованного авто минимизирует финансовые риски и повышает мобильность.
Аренда автомобиля с водителем по Праге
Не всегда есть желание и возможность использовать машину самостоятельно, находясь в другой стране. Другие условия, увеличенный трафик и незнакомая обстановка пугают многих. В этом случае можно взять автомобиль в аренду на день или на другой период вместе с водителем. Вот преимущества аренды авто в Чехии с водителем:
- вся ответственность в случае ДТП будет лежать на водителе;
- сниженный риск попасть в ДТП, так как сотрудник знает особенности местного трафика;
- возможность наслаждаться красотами страны, а н смотреть на дорогу;
- не нужно стоять в пробке, водитель найдет объездной путь;
- специалист знает страну и может подсказать, куда имеет смысл съездить.
Поэтому такая форма аренды автомобилей в Чехии пользуется большим спросом. Водитель может возить вас по городу, а также осуществить трансфер в аэропорт. У наших специалистов большой опыт работы. Они гарантируют аккуратную, безопасную и комфортную езду на любых дорогах Чехии.
Условия проката автомобилей
В нашей компании OneTwoGo можно найти подходящее авто. Широкий ассортимент, отличное техническое состояние и полная информационная поддержка на любом этапе сотрудничества являются важными факторами, из-за которых многие выбирают именно нас. Условия проката машин стандартные:
- возраст более 21 года;
- наличие водительского удостоверения международного образца;
- заграничный паспорт действует в течение всего срока поездки;
- наличие водительского стажа от 2 лет.
Стоимость услуги напрямую зависит от машины и длительности аренды. Также необходимо предоставить залог. Это определенная сумма, которая остается у нас, пока автомобиль находится в эксплуатации.
Преимущества сотрудничества с нами
Есть несколько причин обратиться именно к нам:
- выгодная аренда автомобиля эконом класса и бизнес класса;
- большой выбор моделей;
- отличное техническое состояние;
- наличие дополнительных опций;
- возможность аренды на длительный срок;
- предложение аренды с водителем;
- длительный срок проката машин.
У нас достаточно дешевый прокат комфортных автомобилей, оснащенных GPS навигатором на русском языке, что очень важно для большинства туристов. Планируя поездку в Прагу, забронируйте интересующий автомобиль прямо на сайте. Для этого нужно заполнить анкету и предоставить скан документов, подтверждающих возможность управлять транспортным средством за пределами России. Автомобиль будет доставлен к аэропорту в назначенное время. Это позволит не думать о трансфере до отеля. С нами аренда авто в Праге легче, чем вы думаете!